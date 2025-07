Lookman Inter l’Atalanta si muove già per il sostituto | aumenta la fiducia il super colpo è quasi realtà!

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. È oggi il giorno dell’incontro decisivo tra Beppe Marotta e Luca Percassi: l’ Inter presenterà ufficialmente il rilancio per Ademola Lookman, nel tentativo di chiudere una trattativa che rappresenta una priorità assoluta per il club nerazzurro. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dietro le parole di ieri del presidente interista – «Entro 2-3 giorni si chiude con l’Atalanta oppure andremo su altre soluzioni» – si nasconde un limite chiaro: viale della Liberazione non andrà oltre i 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, l’Atalanta si muove già per il sostituto: aumenta la fiducia, il super colpo è quasi realtà !

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Quaranta. Non di più. È la cifra ufficiale fatta oggi dall'Inter all'Atalanta per l'acquisto di Ademola Lookman: l'offerta nerazzurra è di 40 milioni, inferiore rispetto ai 50 richiesti d

Inter, il giorno di Lookman: oggi l'incontro per sbloccare l'affare - Ore decisive nella trattativa con l'Atalanta per l'acquisto dell'attaccante nigeriano: Marotta pronto ad alzare l'offerta fino a 45 milioni di euro ... Segnala corrieredellosport.it

La migliore offerta. Inter e Atalanta al tavolo, si stringe per Lookman - Oggi in Lega Marotta vedrà Percassi per cercare l’intesa sotto i 50 milioni. repubblica.it scrive