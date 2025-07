Lookman Inter | è arrivata la risposta dell’Atalanta La decisione della Dea sull’ultima offerta dei nerazzurri spunta anche una deadline!

Lookman Inter: ecco la risposta dell’Atalanta. La decisione della Dea sull’ultima offerta dei nerazzurri, fissata anche una deadline!. Ore decisive, forse le ultime, per il futuro di Ademola Lookman. La trattativa tra l’ Inter e l’Atalanta per il trasferimento dell’attaccante nigeriano è a un punto di svolta. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà , il club bergamasco ha respinto l’ultima offerta presentata dai nerazzurri e ha fissato una sorta de deadline: l’affare, in un senso o nell’altro, si chiuderà entro giovedì 31 luglio. La richiesta della Dea: 50 milioni, senza sconti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Inter: è arrivata la risposta dell’Atalanta. La decisione della Dea sull’ultima offerta dei nerazzurri, spunta anche una deadline!

