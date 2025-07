Lookman Inter c’è il rilancio decisivo | le cifre e la posizione dell’Atalanta

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Finalmente è arrivato martedì, il giorno atteso da settimane per il possibile rilancio decisivo dell’ Inter per Ademola Lookman. Stamattina, in occasione del Consiglio di Lega, andrĂ in scena l’incontro chiave tra Beppe Marotta e Luca Percassi, occasione propizia per presentare l’offerta aggiornata all’ Atalanta e tentare di chiudere l’operazione. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il dirigente nerazzurro è pronto ad alzare l’offerta di 2-3 milioni di euro sulla parte fissa, oltre a rimodulare i bonus: si dovrebbe quindi superare quota 40 milioni di euro in modo netto, provando ad avvicinarsi alle richieste dei bergamaschi, ferme da tempo a 50 di euro milioni complessivi, con una preferenza sulla parte garantita. 🔗 Leggi su Internews24.com

