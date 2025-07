Lookman Inter c’è aria di chiusura | la sensazione sulla nuova offerta l’Atalanta può cedere!

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il pressing dell’ Inter per Ademola Lookman prosegue con determinazione. Il club nerazzurro, come riporta La Gazzetta dello Sport, è intenzionato a chiudere la trattativa con l’ Atalanta senza valutare alternative: non esiste un piano B, perchĂŠ la volontà è chiara e l’obiettivo è portare il talento nigeriano a disposizione di Cristian Chivu il prima possibile. La nuova proposta formale sarĂ presentata oggi: si tratta di un’offerta da 43 milioni di euro di parte fissa, a cui verranno aggiunti 2-3 milioni di euro di bonus legati al rendimento e agli obiettivi individuali e di squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com Š Internews24.com - Lookman Inter, c’è aria di chiusura: la sensazione sulla nuova offerta, l’Atalanta può cedere!

“ieri il gruppo di pensionati atalantini guidato da Beppe Maestri è riuscito a far commuovere, con un toccante saluto, Ademola Lookman all’uscita da Zingonia dopo le terapie per lo stiramento al polpaccio. C’è aria di addio, l’Inter è pronta al rilancio.” #CorSera Vai su X

L’Inter presenta un’offerta da 40 milioni per Lookman, ma l’Atalanta dice no Quaranta. Non di più. È la cifra ufficiale fatta oggi dall’Inter all’Atalanta per l’acquisto di Ademola Lookman: l’offerta nerazzurra è di 40 milioni, inferiore rispetto ai 50 richiesti d Vai su Facebook

