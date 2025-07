Lookman Inter ancora nessun accordo tra le parti! L’Atalanta rifiuta anche la nuova proposta servirà un nuovo rilancio

Lookman Inter, l’offerta non basta: Atalanta ferma sui 50 milioni, Marotta fissa la deadline entro il weekend. La rivelazione di Romano. Prosegue senza esito positivo la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Il contatto diretto di oggi tra Giuseppe Marotta e Antonio Percassi, avvenuto in occasione dell’Assemblea di Lega Calcio, non ha portato alla fumata bianca. Lo conferma anche Fabrizio Romano su X, riportando che l’Inter ha formalizzato una nuova offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus, giudicata però ancora insufficiente dal club bergamasco. L’ Atalanta resta ferma sulla richiesta di 50 milioni cash per l’esterno offensivo nigeriano, classe 1997, reduce da una stagione esaltante con la maglia nerazzurra orobica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, ancora nessun accordo tra le parti! L’Atalanta rifiuta anche la nuova proposta, servirà un nuovo rilancio

L'#Inter presenterà all'#Atalanta l'offerta ritenuta definitiva per arrivare ad Ademola #Lookman. I nerazzurri vogliono rispettare la deadline imposta per definire l'affare: al massimo giovedì. Nessun piano B all'orizzonte per l'Inter. @AlfredoPedulla Vai su X

Dopo il lavoro degli agenti di Lookman, Inter e Atalanta hanno in programma un incontro nei primi giorni della prossima settimana per trovare un accordo. Ancora nessun rilancio ufficiale, ma Inter disposta ad accorciare le distanze. Lookman vuole solo l’Inter. Vai su Facebook

