Lookman Inter ancora nessun accordo! La rivelazione di Basin | Dopo l’incontro di oggi niente fumata bianca

Lookman Inter, fumata grigia dopo l’incontro odierno in Lega: serve un altro sforzo, ai nerazzurri, per chiudere con l’Atalanta. Non è ancora arrivata la svolta decisiva nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Come riportato da Fabrizio Biasin su X, l’ incontro avvenuto oggi tra i due club non ha portato alla fumata bianca tanto attesa. Dopo il rilancio nerazzurro da 43 milioni di euro piĂą bonus, la dirigenza interista sperava in una risposta positiva da parte del club bergamasco. Invece, secondo Biasin, l’Atalanta ha deciso di prendersi ancora del tempo e per ora non ha aperto definitivamente alla cessione del proprio esterno offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

