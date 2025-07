Lookman e la trattativa infinita le posizioni di Inter e Atalanta

E’ il tormento dell’estate, grande classico di ogni sessione di calciomercato. L’Inter ha presentato la nuova offerta per arrivare all’attaccante nigeriano dell’Atalanta, Ademola Lookman. Offerta ritoccata al rialzo rispetto a quella da 40 milioni di euro con cui i dirigenti interisti hanno avviato la trattativa. Non è detto che sia la mossa decisiva. Anzi. Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha incontrato l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, a margine di un’assemblea della Lega Serie A. E’ stata l’occasione per aggiornare i termini dell’offerta: 40 milioni garantiti più 5 di bonus con una formula, quella dell’acquisto immediato, favorevole ai bergamaschi che non ritenevano adeguato il prestito con obbligo di riscatto che completava la prima proposta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lookman e la trattativa infinita (le posizioni di Inter e Atalanta)

In questa notizia si parla di: inter - atalanta - lookman - trattativa

È morto Oliviero Garlini, l’ex bomber di Inter, Atalanta e Lazio aveva 68 anni: era malato da tempo - Lutto nel calcio italiano: si è spento a 68 anni Oliviero Garlini, ex centravanti che ha indossato le maglie di Inter, Atalanta, Lazio e Cesena.

Dall'Inghilterra, osservatori a visionare Cristiano Ronaldo Jr.: presenti anche Inter, Juventus e Atalanta - Cristiano Ronaldo Jr ha dato il via in maniera ufficiale la sua carriera a livello internazionale. Nel corso della giornata di ieri, infatti,.

Riccardo Claris, ucciso durante una lite tra tifosi dell'Inter e dell'Atalanta: la sorella scrive una lettera - "Chiedo con il cuore spezzato di avere ciò che meritiamo, rispetto e silenzio, lo chiedo ai giornali, ai commentatori, ai tifosi.

Continua la trattativa tra #Inter e #Atalanta per Ademola #Lookman: l'ultima offerta presentata è di 40 milioni di euro più 5 di bonus non facili da raggiungere. La richiesta dell'Atalanta continua a essere di non meno di 50 milioni: serve avvicinarsi a quella cifra Vai su X

Il Presidente dell'#Inter, Giuseppe Marotta, ha confermato la trattativa per #Lookman con l'Atalanta: "Se ci saranno le condizioni andremo a concretizzare" Vai su Facebook

Inter-Lookman, fumata nera: all'Atalanta 45 milioni non bastano; Lookman e la trattativa infinita (le posizioni di Inter e Atalanta); Lookman-Inter, incontro Marotta-Percassi. LIVE.

Lookman e la trattativa infinita (le posizioni di Inter e Atalanta) - Ecco quanto vale e perché il tormentone intorno all'attaccante nigeriano è destinato a tenere ancora banco (nonostante le p ... Scrive panorama.it

Lookman all’Inter, nuova offerta all’Atalanta: cosa manca per chiudere dopo l’ultimo incontro - L'Inter accelera per arrivare presto all'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta con l'ultima offerta da 40 milioni più 5 di bonus ... Come scrive fanpage.it