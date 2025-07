Londra riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre | Netanyahu | Starmer premia Hamas e punisce le sue vittime

Il governo inglese: "Questa decisione se Israele non accetta il cessate il fuoco". Merz: "Due aerei tedeschi lanceranno aiuti su Gaza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Londra riconoscer√† lo Stato di Palestina a settembre | Netanyahu: "Starmer premia Hamas e punisce le sue vittime"

Londra riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre | Merz: "Due aerei tedeschi lanceranno aiuti su Gaza" - Il governo inglese: "Se Israele non accetta il cessate il fuoco". I ministri di Netanyahu: "Lo Stato di Palestina non si farà, annettere la Cisgiordania e senza accordo con Hamas anche Gaza"

Dopo Macron, Starmer:¬†¬ęA settembre Londra riconoscer√† lo Stato di Palestina se Israele non accetta il cessate il fuoco a Gaza¬Ľ¬† - Stando a quanto riportato dal New York Times, il cambio di linea del premier britannico √® legato¬†alle pressioni interne¬†

Starmer segue Macron. A settembre Londra riconoscerà lo Stato di Palestina se Israele non accetto un cessate il fuoco - Il governo britannico di Keir Starmer è pronto ad anticipare a settembre il suo impegno a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina se Israele non accetta un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Stato di Palestina, Antonio Tajani: ‚ÄúPrima di riconoscerlo bisogna costruirlo‚ÄĚ Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla guerra in Medio Oriente https://www.rainews.it/maratona/2025/07/gaza-pausa-tattica-israele-lascia-entrare-alcuni-aiuti-38-ex-am

UK, Starmer: ‚ÄĚA settembre riconosceremo la Palestina. Merz: Domani lanceremo aiuti su Gaza - Video - La morte di Odeh: il prof che aiut√≤ i premi Oscar di No other land √® stato ucciso da un colono; Anche Londra pronta a riconoscere lo Stato della Palestina se Israele non accetta la pace; Londra riconoscer√† Palestina se Israele non accetta cessate il fuoco.