Londra avverte Israele | tregua a Gaza o riconoscimento Stato palestinese a settembre

Il governo britannico guidato da Keir Starmer ha convocato un consiglio dei ministri straordinario per discutere una svolta significativa nella politica estera britannica in Medio Oriente. Se Israele non accetterĂ un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, Londra anticiperĂ al mese di settembre il riconoscimento formale dello Stato di Palestina. Questa decisione, che rappresenta un cambio di passo importante rispetto alle precedenti amministrazioni britanniche, è parte di un piano europeo coordinato con Francia e Germania volto a gestire la crisi crescente nella regione. Lo scenario si fa urgente a fronte del peggioramento della crisi umanitaria e dell’aumento delle violenze. 🔗 Leggi su Panorama.it

