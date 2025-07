Lo strano caso della frontaliera che paga le tasse in Italia ma per l’Asl di Lecco non ha diritto alla sanità pubblica

Non poter avere il medico di base perché l’ Asl del tuo comune, e la Regione in cui vivi, non ti permettono l’accesso al Servizio sanitario nazionale, nonostante tu ne abbia diritto. È da due mesi che Clizia Passeggiato si trova in questa situazione: senza la possibilità di ottenere un certificato medico, una ricetta per i farmaci di cui ha bisogno, o una prescrizione per svolgere esami o visite specialistiche. Senza alcun riferimento sanitario sul territorio, è costretta a passare dal costoso sistema privato per ogni necessità di salute. E tutto questo perché è una lavoratrice frontaliera. Passeggiato, infatti, ha la residenza a Lecco, ma lavora in Svizzera, nel Ticino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

