Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81 punti

Lo spread tra Btp e Bund chiude la seduta in calo a 81 punti base da 81,8 della viglia dopo essere sceso nel corso della seduta sotto soglia 80, ai livelli di settembre 2008. Il rendimento del titolo decennale italiano è risalito leggermente al 3,516% da 3,504% della chiusura di lunedì. Quello del Bund tedesco si è portato al 2,7 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81 punti

In questa notizia si parla di: bund - spread - chiude - calo

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti, dai 108 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di sette punti base al 3,54%.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 107 punti, dai 108 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di sette punti base al 3,54%.

Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza variazioni di rilievo: il differenziale ha concluso la seduta a 100 punti base, sullo stesso livello dell'avvio.

Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81, giù i rendimenti. Quelli dei bond italiani si riducono di oltre 4 punti al 3,5% #ANSA Vai su X

Scopri cosa sta influenzando i rendimenti dei BTP e perché lo spread BTP-Bund è ai minimi. ? Analizziamo insieme: - L’impatto dei tassi di interesse globali - Il ruolo della spesa per la difesa sul debito pubblico - Le tensioni tra Fed USA e Governo - Il poter Vai su Facebook

Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81 punti; Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81, giù i rendimenti; Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81, giù i rendimenti.

Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude la seduta in calo a 81 punti base da 81,8 della viglia dopo essere sceso nel corso della seduta sotto soglia 80, ai livelli di settembre 2008 Il rendimento del titolo d ... Secondo ansa.it

Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81, giù i rendimenti - Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi sceso di quasi due punti base, a quota 81,8. Da msn.com