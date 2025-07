Lo spettacolo di Diego Dalla Palma Debutta alla Versiliana Perché no? E in autunno uscirà anche il libro

La Versiliana si conferma palcoscenico estivo privilegiato per il debutto di nuove produzioni teatrali: stasera alle 21.30 il Festival ospita la prima nazionale di " Perché no? " lo spettacolo scritto e interpretato da Diego Dalla Palma e tratto dal suo libro che uscirà a ottobre. Scritto da Paolo Gioia e Diego Dalla Palma, con la regia di Marco Iacomelli e Costanza Filaroni, lo spettacolo segna un nuovo capitolo nella carriera di Dalla Palma che si racconta senza filtri e senza finzioni. Creativo dai molti talenti, Diego Dalla Palma ha un dono naturale per la comunicazione, un carisma magnetico e un calore umano che lo avvicinano istintivamente agli spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo spettacolo di Diego Dalla Palma. Debutta alla Versiliana "Perché no?". E in autunno uscirà anche il libro

