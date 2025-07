"La stagione sta andando benissimo e continuando così porteremo a casa un grande risultato, tempo permettendo". Marco Vinco, direttore artistico del Macerata Opera Festival, tira le iniziali somme di una stagione in cui non c’è un attimo di tregua: stasera l’arena ospiterà Carmen in declinazione flamenco, ideata e liberamente reinterpretata dal testo di Mérimée e dalla versione musicale di Bizet da Antonio Gades e Carlos Saura, nomi apicali della cultura spagnola. Già in cartellone nel ’23 e poi rimandata, l’originale produzione simbolo dell’espressione artistica tra danza contemporanea e cultura popolare, debutterà allo Sferisterio con la sua potenza emotiva, la carica drammatica per festeggiare i 150 anni dell’opera Carmen in modo inatteso e di grande impatto estetico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo Sferisterio al giro di boa: "Botteghino in crescita. Lo stop? Scelta difficile"