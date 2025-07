L’MCU ha ufficialmente scelto il nuovo Iron Fist

Il Marvel Cinematic Universe sta per presentare un nuovo Iron Fist, dato che è stato scelto un altro attore per interpretare l’eroe nella serie. Anche se non ci sono altri film Marvel in programma per il 2025, la serie ha ancora diverse serie TV in uscita per il resto dell’anno. Dopo l’uscita di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, l’MCU tornerĂ nel mondo dell’animazione con Eyes of Wakanda, che debutterĂ il 1° agosto su Disney+. Uno dei personaggi inclusi in Eyes of Wakanda è un nuovo Iron Fist, con la serie che fungerĂ da prequel. Sebbene i dettagli sul nuovo Iron Fist siano ancora limitati, l’attore è stato finalmente rivelato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it