la scomparsa di livio macchia, fondatore dei camaleonti. È venuto a mancare all’età di 83 anni uno dei pilastri della musica italiana degli anni Sessanta e Settanta. Livio Macchia, noto come il bassista e cofondatore del celebre gruppo I Camaleonti, lascia un’eredità musicale di grande rilievo. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il panorama musicale nazionale, che si aggiunge ad altri lutti recenti nel mondo della musica. il percorso artistico di livio macchia e i camaleonti. le origini e la formazione della band. Originario di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, Livio Macchia aveva iniziato la sua carriera musicale all’inizio degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Livio Macchia: età , morte e famiglia del chitarrista de I Camaleonti