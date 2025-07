LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Pizzini Pellacani ci provano nel sincro dai 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:15 Amici di OA Sport ben ritrovati. Meno di 20 minuti ci separano dalla finalissima del sincro femminile dai 3 metri. 8.03 Per il momento è tutto con la nostra DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali di tuffi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la fase preliminare del sincro maschile dalla piattaforma e vi diamo appuntamento per le 9.32 circa per seguire insieme a noi la finale del sincro femminile dai 3 metri. 8.01 La finale del sincro maschile dalla piattaforma 10 metri è in programma alle 11.32. Non ci saranno gli azzurri al via ma lo spettacolo è assicurato con tante coppie che in questa mattina hanno dimostrato di potersi giocare le medaglie alle spalle della Cina 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pizzini/Pellacani ci provano nel sincro dai 3 metri

In questa notizia si parla di: sincro - diretta - metri - tuffi

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi in finale dal metro. Alle 14.30 la finale del sincro misto dai tre metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento dunque alle 14.30 per la finale del sincro misto dai tre metri 10.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani-Santoro a caccia del podio nel sincro misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32: La coppia armena totalizza 41.80 14.30: Punteggio di 49.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani in testa dopo tre rotazioni dal metro! Argento per il sincro misto azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04: E’ OROOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAA! PELLACANI NON SBAGLIA, PIAZZA UN ULTIMO TUFFO DA 52.

DIRETTA LIVE - Giornata dedicata al sincro ai Mondiali di tuffi 2025. A Singapore di scena le donne dalla piattaforma dei 10 metri, e gli uomini dal trampolino dei 3 metri. Tocci e Marsaglia a caccia di una difficile medaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritt Vai su Facebook

Tuffi Vai su X

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pizzini/Pellacani ci provano nel sincro dai 3 metri; Mondiali tuffi, Pellacani-Pizzini in finale dai 3 metri sincro; LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: rimpianto Italia nei 3 metri sincro maschile. Oro della Cina anche nella piattaforma da 10 metri femminile!.

Mondiali di tuffi, il cosentino Tocci e Marsaglia quinti nei tre metri del sincro - I vice campioni del mondo a Doha 2024 e d'Europa ad Antalya 2025 hanno sbagliato l'ultimo salto e hanno totalizzato 375. Scrive corrieredellacalabria.it

Tuffi: ai Mondiali di Singapore Tocci e Marsiglia solo quinti nel sincro trampolino - Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci sono quinti nella finale del sincro trampolino da tre metri dei tuffi ai Campionati mondiali di Singapore. Come scrive msn.com