CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.54 Delle 20 nazioni presenti ai nastri di partenza di questa fase preliminare in 8 accederanno alla fase finale. L’obiettivo primario della formazione italiana è quello di accedere all’ultimo atto per poi provare a raccogliere il miglior risultato possibile 5.51 Questa la start list dei preliminari maschili del sincro maschile dalla piattaforma: 1 Brasile (BRA): Miguel Cardoso (18), Caio Dalmaso (19) 2 Indonesia (INA): Andriyan Andriyan (30), Muhamad Yudha Prastiyo (17) 3 Cina (CHN): Zilong Cheng (19), Zifeng Zhu (23) 4 Australia (AUS): Jaxon Bowshire (19), Jonah Mercieca (17) 5 Ucraina (UKR): Mark Hrytsenko (15), Oleksii Sereda (19) 6 Singapore (SGP): Shen Oon Max Lee (17), Ayden Ng (18) 7 Stati Uniti (USA): Joshua Hedberg (18), Carson Tyler (21) 8 Corea del Nord (PRK): Ryu Myong Jo (22), Che Won Ko (19) 9 Messico (MEX): Kevin Berlin Reyes (24), Randal Willars Valdez (23) 10 Corea del Sud (KOR): Minhyuk Kang (22), Jungwhi Shin (23) 11 Regno Unito (GBR): Kyle Kothari (27), Robbie Lee (20) 12 Italia (ITA): Simone Conte (18), Riccardo Giovannini (22) 13 Germania (GER): Luis Carlo Avila Sanchez (19), Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk (20) 14 Malesia (MAS): Elvis Priestly Anak Clement (18), Enrique Harold (22) 15 Giappone (JPN): Shu Ohkubo (28), Rikuto Tamai (18) 16 India (IND): Willson Singh Ningthoujam (23), Indiver Sairem (17) 17 NAB (probabile Russia?): Nikita Shleikher (27), Ruslan Ternovoi (24) 18 Cuba (CUB): Bernaldo Arias Pena (18), Carlos Daniel Ramos Rodriguez (21) 19 Austria (AUT): Anton Knoll (20), Dariush Lotfi (24) 20 Gran Bretagna (GBR): Matt Cullen (19), Benjamin Tessier (20) 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani/Pizzini in finale dai 3 metri, attesa per Conte/Giovannini dalla piattaforma

