LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | la Cina prova la fuga gli azzurri entrano in top 8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.59 59.64 per l’India. 6.49 72.00 per i nipponici con un’esecuzione perfetta di Ohkubo 6.48 74.88 per la Malesia che esegue lo stesso tuffo d’Italia e Germania recuperando punti su entrambe le nazioni 6.48 73.92 per la Germania che grazie ad un’entrata in acqua perfetta prova ad allungare sull’Italia 6.47 Sincronismo perfetto per gli italiani che ottengono 69.12 nonostante un tuffo abbondante di Conte che raccoglie 566.5 6.46 66.60 per la Gran Bretagna che pagano leggermente nell’esecuzione individuale. Tocca ora all’Italia con un doppio e mezzo all’indietro con un avvitamento e mezzo carpiato 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: la Cina prova la fuga, gli azzurri entrano in top 8

