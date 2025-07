LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Italia ottava dopo 3 rotazioni nel sincro maschile dalla piattaforma

6.58 78.54 per la Cina nonostante un'imperfezione di Zhu nell'entrata in acqua. 6.57 50.88 per la coppia indonesiana. 6.55 Questa la classifica dopo la terza rotazione: 1 Cina 182.88 2 Atleti Neutrali B 173.52 3 Giappone 172.20 4 Stati Uniti d'America 166.20 5 Germania 165.12 6 Ucraina 164.76 7 Malesia 164.28 8 Italia 161.52 9 Gran Bretagna 161.40 10 Canada 159.00 11 Corea del Nord 158.40 12 Messico 154.62 6.54 Scarso sia il tuffo di Cullen che Tessier. Il canada ottiene 62.40 6.53 66.20 per l'Austria che continua in una gara imperfetta. 6.52 I cubani sbagliano abbondantemente il tuffo ed ottengono 54.

DIRETTA LIVE - Italia a caccia di risultati di prestigio nelle finali del primo giorno di gare ai Mondiali di tuffi. Azzurri protagonisti con ambizioni nel team Event e Chiara Pellacani in finale nel metro. Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti da Singapore Vai su Facebook

#MondialidiNuoto su @SkyItalia e @NOWTV_It : tuffi, grandi altezze e vasca lunga in diretta da #Singapore https://digital-news.it/news/sky-italia/53377/mondiali-di-nuoto-su-sky-e-now-tuffi-grandi-altezze-e-vasca-lunga-in-diretta-da-singapore… #SkySport @S Vai su X

