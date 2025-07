LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Conte Giovannini fuori dalla finale! Alle 9.32 Pizzini Pellacani nel sincro femminile dai 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.03 Per il momento è tutto con la nostra DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali di tuffi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la fase preliminare del sincro maschile dalla piattaforma e vi diamo appuntamento per le 9.32 circa per seguire insieme a noi la finale del sincro femminile dai 3 metri. 8.01 La finale del sincro maschile dalla piattaforma 10 metri è in programma alle 11.32. Non ci saranno gli azzurri al via ma lo spettacolo è assicurato con tante coppie che in questa mattina hanno dimostrato di potersi giocare le medaglie alle spalle della Cina 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Conte/Giovannini fuori dalla finale! Alle 9.32 Pizzini/Pellacani nel sincro femminile dai 3 metri

In questa notizia si parla di: sincro - finale - diretta - tuffi

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi in finale dal metro. Alle 14.30 la finale del sincro misto dai tre metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento dunque alle 14.30 per la finale del sincro misto dai tre metri 10.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la finale sincro 3 metri donne, Pellacani/Pizzini puntano ad un piazzamento importante - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:38 Janmyr/Widerstorm in terza piazza con 43.80. 14:37 Hentschel/Muller balzano in testa alla classifica con 48.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: quarto posto per Pellacani/Pizzini nel sincro 3 metri donne, oro all’Ucraina! Alle 16:15 la finale piattaforma uomini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Termina qui la nostra diretta Live per gli Europei tuffi 2025, ma ci ritroviamo tra pochissimo perché alle 16:15 è in programma la finale della piattaforma 10 metri uomini dove saranno impegnati i nostri Simone Conte e Riccardo Giovannini.

DIRETTA LIVE - Giornata dedicata al sincro ai Mondiali di tuffi 2025. A Singapore di scena le donne dalla piattaforma dei 10 metri, e gli uomini dal trampolino dei 3 metri. Tocci e Marsaglia a caccia di una difficile medaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritt Vai su Facebook

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani/Pizzini in finale dai 3 metri, attesa per Conte/Giovannini dalla piattaforma; Mondiali tuffi, Tocci e Marsaglia concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro; LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: rimpianto Italia nei 3 metri sincro maschile. Oro della Cina anche nella piattaforma da 10 metri femminile!.

Mondiali tuffi, Pellacani-Pizzini in finale dai 3 metri sincro - Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini si sono qualificate con il quinto posto alla finale del trampolino 3 metri sincro femminile ai Mondiali di Singapore. Lo riporta sport.sky.it

Mondiali tuffi, Tocci e Marsaglia concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro - Leggi su Sky Sport l'articolo Mondiali tuffi, Tocci e Marsaglia concludono al 5° posto la finale dei 3 metri sincro ... Come scrive sport.sky.it