LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Conte Giovannini devono rincorrere dopo quattro rotazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.20 63.24 per gli statunitensi che rimangono alle spalle dei cinesi 7.19 Singapore ottiene 45.36 punti con la quinta rotazione 7.18 83.25 per l’Ucraina che con un tuffo che sfiora la perfezione ipotecano l’accesso alla finale 7.18 55.08 per l’Australia 7.17 76.59 per la Cina che non è perfetta ma mantiene la prima posizione. 7.16 56.64 per l’Indonesia. 7.15 62.10 per la coppia brasiliana 7.14 Questa la classifica dopo la quarta rotazione: 1 Cina 261.42 2 Stati Uniti d’America 250.56 3 Atleti eutali B 243.72 4 Ucraina 235.80 5 Germania 234.24 6 Canada 233. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Conte/Giovannini devono rincorrere dopo quattro rotazioni

In questa notizia si parla di: diretta - tuffi - mondiali - conte

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, BarnabĂ e Baraldi per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca soddisfazioni nella gara a squadre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya.

Tuffi Vai su X

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani/Pizzini in finale dai 3 metri, attesa per Conte/Giovannini dalla piattaforma; Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (29 luglio): orari, tv, italiani in gara; Mondiali di nuoto e tuffi 2025, la seconda parte della competizione su Sky: date e orari.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Barnaba splendido sesto. Oro all’americano Lichtenstein - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live. Scrive informazione.it

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Marsaglia in finale dal metro col 3° punteggio! Alle 9.02 la piattaforma sincro mista - Sono da poco terminate le eliminatorie del trampolino 1 metro maschile. Segnala informazione.it