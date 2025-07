LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Cina in testa dopo la prima rotazione Giovannini Conte noni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.19 Dopo la prima rotazione la Cina è in testa, Italia in nona posizione. 6.19 48.60 per la coppia canadesi che paga qualcosina per l’asincronia nella fase aerea. 6.18 Inizio imperfetto per gli austriaci che entrano in acqua leggermente lontani ed ottengono 43.80 6.17 Entrambi i cubani entrano in acqua leggermente scasi ed ottengono 42.00 6.15 Ottimo tuffo della coppia degli atleti neutrali B, alias Russia, che parte con 48.00 6.15 Penultima posizione per l’India con 40.80 6.14 49.20 per il Giappone che schiera Ohkubo e Tamai 6.13 45.60 punti per la coppia della Malesia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cina in testa dopo la prima rotazione, Giovannini/Conte noni

In questa notizia si parla di: diretta - cina - testa - prima

LIVE Cinà -Navone, ATP Roma 2025 in DIRETTA: iniziato il match, il giovanissimo azzurro vuole un’altra impresa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Prende il tempo con il dritto Cinà e colpisce! Terza chance! 40-40 Ace (1°): 30-40 Bel rovescio in lungoriga di Navone.

Federico Cinà -Navone, ATP Roma 2025: a che ora e dove vederla in diretta - Federico Cinà sta per esordire agli Internazionali d'Italia, all'Atp Masters 1000 di Roma. Il 18enne palermitano, wild-card, giovedì 8 maggio sfida al primo turno l'argentino  Mariano Navone.

LIVE Cinà -Navone 3-6, 0-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: subito break dell’argentino nel 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Doppio fallo (2°), come nel primo set. Seconda 30-40 Favoloso e a sorpresa il rovescio lungoriga e vincente di Navone.

Donald Trump è intervenuto a Fox News per la prima intervista dopo l'attacco in Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha toccato più temi: dalla guerra in Medio Oriente hai rapporti con la Cina. Ha anche parlato di TikTok precisando che «c'è un possibile acquirent Vai su Facebook

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Marsaglia lotta ma non basta, oro a Zheng; GP Cina: Piastri trionfa davanti a Norris. Leclerc 5° e Hamilton 6° dopo un contatto al via; Shanghai., l'analisi della griglia di partenza fila per fila.

DIRETTA/ Italia Cina (risultato finale 13-11): il Setterosa è ai quarti! (Mondiali pallanuoto 2025 17 luglio) - 11: il Setterosa soffre ma vince il playoff ed è ai quarti di finale dei Mondiali pallanuoto 2025. Da ilsussidiario.net

Mondiali di nuoto: il Setterosa sfida la Cina per conquistare i quarti. Segui la DIRETTA - Campagna: "Bene così, ora testa ai quarti' "Giocare queste partite non è mai semplice come potrebbe sembrare e infatti abbiamo concesso qualche tiro di troppo". msn.com scrive