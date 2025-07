LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco i preliminari degli spadisti e delle sciabolatrici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.49 Questa invece quella degli spadisti: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino. 6.46 Questa la squadra delle sciabolatrici azzurre:Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale. 6.43 Dopo le tante emozioni vissute ieri, oggi la pedana di Tbilisi offre una giornata di “semi pausa”. Assisteremo infatti soltanto ai preliminari della prova a squadre riservata alla spada maschile e alla sciabola femminile. 6.40 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano venti minuti all’inizio dell’ottava giornata dei Mondiali di scherma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco i preliminari degli spadisti e delle sciabolatrici

