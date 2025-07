CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.05 Intanto arriva l’ufficialitĂ . La Spagna sfiderĂ le sciabolatrici agli ottavi di finale. Battuta l’India per 45-34. 8.03 Nel frattempo la Svezia ha vinto agilmente per 45-22 la sfida contro il Turkmenistan. I nordici affronteranno gli spadisti ai sedicesimi, teoricamente previsti per le 9.00, anche se non sono esclusi anticipi. 8.00 Agli ottavi le azzurre affronteranno sicuramente la Spagna, prossima a vincere il sedicesimo contro l’India. Le iberiche si trovano al momento sul 40-27. 7.59 Finisce così! Italia batte Iran 45-23 e vola agli ottavi di finale! Italia-Iran 43-22 Due stoccate agli ottavi di finale! Italia-Iran 36-21 Assalto ripreso dopo un piccolo momento di pausa Italia-Iran 35-20 Dieci stoccate per raggiungere gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: le sciabolatrici volano agli ottavi, attesa per gli spadisti