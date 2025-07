LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | iniziano i preliminari Attesa per gli spadisti azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.10 Doppio vantaggio per la Svezia: 13-3 7.09 Allungano ancora i nordici: 10-3 7.06 Allunga la Svezia, ora sull’8-3. 7.04 Svezia avanti 5-2 sul Turkmenistan in queste primissime battute. 7.00 Ci siamo! Cominciano i trentaduesimi riservati alla spada maschile! Ricordiamo che in questo turno non ci sarĂ l’Italia. 6.59 Gli spadisti invece affronteranno alle 9.00 una tra Svezia e Turkmenistan 6.57 Le sciabolatrici debutteranno alle 7.30. In programma la sfida con l’Iran. 6.53 La giornata si aprirĂ con i trentaduesimi della spada maschile. Turno che l’Italia salterĂ per diritto di ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano i preliminari. Attesa per gli spadisti azzurri

In questa notizia si parla di: spadisti - diretta - scherma - mondiali

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia alla Francia nel medagliere, tra poco gli ottavi degli spadisti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 9:40 Sarà l’Estonia ad affrontare l’Italia! La compagine estone ha superato 45-31 il Lussemburgo 9.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: tra poco gli ottavi degli spadisti. Sfida all’Estonia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 9.58 Stando all’orario indicato nel tabellone, la sfida dell’Italia dovrebbe cominciare alle 10:20, ma non è escluso un anticipo.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: partita la sfida degli spadisti contro l’Estonia. In palio i quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 6-3 Stoccata in affondo per Matteo Termina il primo assalto.

Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: giornata dedicata ai preliminari di spada maschile e sciabola femminile a squadre; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAPOLAVORO D’ORO DEGLI SCIABOLATORI! CAMPIONI DEL MONDO! Bronzo alle fiorettiste; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Galassi e Di Veroli si fermano alle porte del podio. Italia senza medaglie oggi.

Mondiali scherma, l'Italia piega l'Ungheria ed è campione nella sciabola! - Curatoli, Torre e Gallo vincono la battaglia con il Giappone e regalano la quinta medaglia all'Italia: ora la sfda per l'oro contro l'Ungheria ... Da corrieredellosport.it

Scherma, Mondiali: Di Veroli e Galassi out nella spada maschile - Davide Di Veroli e Matteo Galassi sono stati eliminati ai quarti di finale nella spada maschile ai Mondiali di scherma di Tbilisi. Lo riporta informazione.it