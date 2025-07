LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | in corso i sedicesimi delle sciabolatrici azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Iran 4-2 Le azzurre ripristinano gli equilibri Italia-Iran 0-2 Avvio negativo delle nostre ragazze 7.36 Cominciano i sedicesimi delle sciabolatrici. Parte Italia-Iran: forza ragazze! 7.35 Cinque stoccate al passaggio del turno per la Svezia. 7.31 Quasi tutto pronto per i sedicesimi delle sciabolatrici azzurre. 7.30 Nel frattempo sale a 35 la Svezia. Mancano dieci stoccate ai sediceismi contro l'Italia. 7.28 Tra poco comincerà anche l'assalto delle sciabolatrici azzurre. Sfida all'Iran. La pedana sarà quella numero 28, non occupata dagli spadisti.

