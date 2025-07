CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Rimane in competizione, in casa Italia, solo Lucia Bronzetti, domani impegnata contro Clara Tauson in un match non semplice e che vede favorita l’ex promessa danese, ora salita di livello dopo anni di guai di infortuni e risultati che hanno faticato a tornare quelli che lasciavano sperare nel 2020-2021. Vittoria che ha del clamoroso per Ito perché non aveva mai vinto a livello WTA, sconfitta a livelli che dovranno far riflettere in casa Paolini perché era avanti 6-2 4-1 e poi 5-4 con match point. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Ito 6-2 5-7 6-7, WTA Montreal 2025 in DIRETTA: incredibile sconfitta di Jasmine all'esordio con match point non sfruttato