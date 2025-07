CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA BREAK PAOLINI: undicesimo doppio fallo di Ito. 30-30 Decimo doppio fallo di Ito. 30-15 Se ne va in lunghezza il rovescio di Ito. 30-0 Dritto in avanzamento di Paolini che rimane sotto il nastro. 15-0 Altro rovescio largo di Paolini dal centro. Breve appunto su quanto detto poco fa in merito al chop di dritto di Ito: il fatto che Paolini sia stata a lungo avanti nel match non impedisce di notare come questa caratteristica del gioco della giapponese l’abbia spesso messa in difficoltà , se non altro perché è davvero inusuale (e, come abbiamo detto, la precedente più abituale utilizzatrice, ma in modo anche più estremo, di questo colpo era Monica Niculescu). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Ito 6-2 5-7 2-3, WTA Montreal 2025 in DIRETTA: Jasmine indietro di un break nel terzo set