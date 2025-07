LIVE Paolini-Ito 6-2 4-3 WTA Montreal 2025 in DIRETTA | break recuperato dalla nipponica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Rovescio in rete di Ito. 15-15 Sesto doppio fallo di Ito, che vede con la coda dell’occhio Paolini muoversi in avanti e forza. 15-0 Bel rovescio di Paolini in lungolinea, però sbaglia la direzione della volée di dritto e la successiva di rovescio la mette in rete. 4-3 Paolini, break Ito: si riapre il set, rovescio lungo di Jasmine che dunque cede per la seconda volta la battuta nel match. Vantaggio Ito, palla break: appena lungo il dritto dopo il servizio. 40-40, 3a parità: dritto in rete di Paolini, ci è arrivata appena fuori tempo. Vantaggio Paolini, lungo il rovescio di Ito. 🔗 Leggi su Oasport.it

