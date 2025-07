LIVE Paolini-Ito 6-2 2-1 WTA Montreal 2025 in DIRETTA | fasi iniziali del secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40, 2a parità: lungo il dritto in recupero di Paolini. Vantaggio Paolini, PALLA BREAK: largo il rovescio di Ito, ma Jasmine stava già avanzando verso la rete. 40-40 Entra con il dritto Ito e costringe all’errore in recupero Paolini. 30-40 PALLA BREAK PAOLINI! E se la prende con un altro bel punto, rovescio al volo da dentro il campo e poi smash perfetto! 30-30 Trova una risposta pazzesca Paolini con il rovescio, profondo nei piedi di Ito, e poi chiude col colpo successivo. 30-15 Stavolta è largo il passante di dritto di Paolini. 15-15 Ito ha il tempo di mandare Paolini lontana con il dritto, lob lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Ito 6-2 2-1, WTA Montreal 2025 in DIRETTA: fasi iniziali del secondo set

