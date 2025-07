LIVE Paolini-Ito 0-0 WTA Montreal 2025 in DIRETTA | si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Due palle break Ito, altro dritto largo di Paolini. 15-30 Gioca un rovescio centrale piuttosto pesante Paolini, Ito mette in rete quello con cui tenta di giocare nel suo angolo sinistro. 0-30 Primo doppio fallo di Paolini. 0-15 Largo il dritto di Paolini dopo una buona difesa di Ito. Si comincia! Serve Paolini. 20:15 Ci sono 28 gradi a Montreal, umidità intorno al 50%, dunque una situazione tutto sommato ideale dal punto di vista meteorologico. 20:12 La vincente di questo incontro sfiderà una tra l’americana Ashlyn Krueger e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, due giocatrici che per differenti motivi hanno tutto per non essere da sottovalutare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Ito 0-0, WTA Montreal 2025 in DIRETTA: si parte!

In questa notizia si parla di: paolini - diretta - montreal - dritto

LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu 5-2, WTA Roma 2025 in DIRETTA: break delle azzurre nel 4° gioco! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Scambio lunghissimo, alla fine è lungo il dritto di Wu.

LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu 1-0, WTA Roma 2025 in DIRETTA: si parte, le azzurre tornano al Foro da campionesse olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lunga la risposta di rovescio di Paolini. 15-15 Errore di Jiang dopo un punto movimentato e pregevole.

LIVE Errani/Paolini-Jiang/Wu, WTA Roma 2025 in DIRETTA: si parte, le azzurre tornano al Foro da campionesse olimpiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Jasmine Paolini al servizio! Giocatrici in campo! 20:25 Peraltro, la coppia odierna è stata affrontata sul cemento di Doha, dove la finale aveva regalato alle azzurre il primo alloro della stagione.

Jasmine Paolini a Montreal per il Canadian Open 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP; Atp Toronto e Wta Montreal, il programma di oggi: partite e orari; Il tabellone del Canadian Open 2025: con chi giocano Lorenzo Musetti a Toronto e Jasmine Paolini a Montreal · Tennis ATP e WTA.

Musetti e Paolini diretta tennis: segui il debutto di Lorenzo a Toronto e di Jasmine a Montreal - L'azzurro impegnato contro l'australiano Duckworth nel Masters 1000 Atp, l'azzurra sfida la giapponese Ito nel Wta 1000: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it

Paolini-Ito, secondo turno Wta 1000 Montreal: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - La numero uno azzurra torna in campo dopo l'eliminazione al secondo turno di Wimbledon e dopo il ritiro dalla Hopman Cup di Bari ... Segnala msn.com