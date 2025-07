LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | subito Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.16: Il coreano Choi con 27?13 si aggiudica la sesta batteria e va al comando della graduatoria provvisoria. Ora Cerasuolo 4.14: primo posto per il canadese Dawson con 27?55 nella quinta batteria 4.11: Lo svizzero Gratmann con 28?10 si aggiudica la quarta batteria dei 50 rana 4.07: Grand’Pierre di Haiti vince la terza batteria con 28?52 4.05. L’iraniano Al-Khalidi con 30?16 si aggiudica la seconda batteria 4.03: Watanabe vince la prima batteria dei 50 rana con 31?36 3.57: Chiuderanno la mattinata gli 800 stile libero uomini, giĂ ad altissimo tasso tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana

