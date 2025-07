LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Cerasuolo miglior tempo nei 50 rana! Avanti Martinenghi Razzetti e Burdisso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.05: Al via la prima delle tre batterie degli 800 l uomini. Nella seconda De Tullio 5.03: Questi i semifinalisti dei 200 farfalla uomini: Urlando, Chmielewski, Kharun, Chen, Razzetti, Terakado, Chmielewski, Turner, Ogata, Espernberger, Marton, Foster, Burdisso, Mildred, Kim, Clareburt 5.01: Due azzurri in semifinale ma gara di livello altissimo. Lo statunitense Urlando la vince con 1’52?71, terzo Razzetti con 1’54?54 non lontano dal personale, secondo Chmielewski con 1’52?89. La corsa alla medaglia per gli azzurri è complicata ma nel pomeriggio proveranno intanto a prendersi un posto in finale 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cerasuolo miglior tempo nei 50 rana! Avanti Martinenghi, Razzetti e Burdisso

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: seconda giornata con Benedetta Pilato, Sara Curtis e Razzetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025, l'ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l'Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese.

