LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Cerasuolo micidiale miglior tempo nei 50 rana! Dalle 13.00 le finali con Ceccon D’Ambrosio e Quadarella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO I RISULTATI DELLA NOTTE IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI 5.38: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.00 per la terza sessione di semifinali e finali con tanta Italia in vasca. Buona giornata! 5.36: Si chiude qui la terza sessione di batterie del Mondiale di Singapore. L’Italia porta avanti nei 50 rana Simone Cerasuolo, con il miglior tempo, e un tranquillo Nicolò Martinenghi. Nei 200 farfalla impressionano i favoriti ma Razzetti c’è e strappa il pass per la semifinale con il quinto tempo non lontano dal record italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cerasuolo micidiale, miglior tempo nei 50 rana! Dalle 13.00 le finali con Ceccon, D’Ambrosio e Quadarella

