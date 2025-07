LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Cerasuolo fa sognare nei 50 rana! Avanti Martinenghi Razzetti e Burdisso Finali dalle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.38: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.00 per la terza sessione di semifinali e finali con tanta Italia in vasca. Buona giornata! 5.36: Si chiude qui la terza sessione di batterie del Mondiale di Singapore. L’Italia porta avanti nei 50 rana Simone Cerasuolo, con il miglior tempo, e un tranquillo Nicolò Martinenghi. Nei 200 farfalla impressionano i favoriti ma Razzetti c’è e strappa il pass per la semifinale con il quinto tempo non lontano dal record italiano. Bene anche Burdisso che si qualifica con il 13mo tempo. Non riescono a strappare il pass per il turno successivo, invece, Bianca Nannucci nei 200 stile e Luca De Tullio negli 800 stile. 🔗 Leggi su Oasport.it

