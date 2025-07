LIVE Musetti-Duckworth ATP Toronto 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

20:08 Giocatori in campo! 20:04 L'obiettivo è restarci e ottenere cosi la prima qualificazione al "Master" di fine anno. Non sarà facile, l'ultimo sprazzo dell'anno è tutto sul cemento indoor e outdoor, ovvero la superficie meno favorevole per l'azzurro. Oggi c'è un turno abbordabile contro Duckworth, che ha passato il turno di qualificazione e ha brillantemente superato il primo turno. 20:00 Torna in campo il top 10 azzurro, che virtualmente chiude la prima decina di giocatori della classifica mondiale ma che nella race al momento sarebbe dentro i primi 8, che parteciperanno alle ATP Finals di Torino a novembre! 19:55 Rune b Perricard 7-6(7) 6-3! Adesso Musetti! 19:24 Che set! Lo vince il danese per 9 punti a 7 al tiebreak! 19:01 Rune e Mpetshi Perricard sono 4-4 nel primo set, che verosimilmente giungerà al tiebreak! Poi tocca a Musetti! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'esordio nel torneo di Toronto (CAN) di Lorenzo MUSETTI opposto al qualificato australiano James Duckworth nel primo turno del primo Masters 1000 nord-americano.

