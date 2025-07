LIVE Musetti-Duckworth 5-5 ATP Toronto 2025 in DIRETTA | sono sei le chance lasciate sul piatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Prima vincente. 15-40 La risposta aggressiva sulla seconda, la chiusura a rete di. Incredibile, due palle break. 15-30 Il nastro porta via il rovescio di Musetti. 15-15 Doppio fallo, già il terzo. 15-0 Ace sporco anche di Lorenzo. 5-5 Addirittura a zero Duckworth. Rarità ! 40-0 Ace. 30-0 Ace. 15-0 Attacco in cross di rovescio a segno Duckworth. 5-4 Tiene ancora agilmente la battuta Musetti, nonostante il doppio fallo inaugurale: manca solo il break! 40-15 Altro servizio vincente. 30-15 Servizio vincente e pungo! 15-15 Servizio, dritto di là e punto Musetti! 0-15 Doppio fallo.

