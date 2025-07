Litiga con il proprietario di casa poi gli trovano un coltello a serramanico | scatta la denuncia

I Carabinieri di Russi, dopo una richiesta al 112, sono intervenuti in un’abitazione di Villanova di Ravenna dove era stata segnalata una lite. Quando i militari sono arrivati, hanno accertato che la discussione era nata tra il proprietario della casa e l’inquilino, un 28enne di origine straniera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

