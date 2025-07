Tre giorni sono volati via in questo Mondiale di Singapore e ne restano cinque ancora di gare per coronare il sogno d’oro di un’Italia fin qui bravissima a salire sul podio per ben cinque volte, ma a cui manca la ciliegina del primo posto che andrebbe ad impreziosire il medagliere azzurro. Si faceva affidamento sui 100 dorso di Thomas Ceccon, ma l’azzurro, pur disputando una gara di altissimo spessore, è stato battuto per soli 5 centesimi dal sudafricano Coetze, e ora l’Italia si trova ad inseguire quell’oro che darebbe ulteriore spessore a una spedizione che, già ora, si può considerare molto positiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia vincerà un oro ai Mondiali di nuoto? Le occasioni rimaste a Singapore