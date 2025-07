L’Italia scala il ranking UCI! A piedi del podio dopo il Tour de France Milan miglior azzurro

L’Italia scala il ranking UCI, migliorando di una posizione la propria situazione nella classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’aggiornamento avvenuto dopo il Tour de France ha sorriso al Bel Paese, che ora si trova al quarto posto appena davanti alla Francia, mentre il Belgio continua a giganteggiare precedendo Slovenia e Danimarca. Ad aiutare la causa della nostra Nazione sono stati soprattutto i risultati di Jonathan Milan (due vittorie di tappa, due secondi posti e la maglia verde), senza dimenticarsi della piazza d’onore conseguita da Davide Ballerini sui Campi Elisi a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia scala il ranking UCI! A piedi del podio dopo il Tour de France, Milan miglior azzurro

Look at me like you love me - Guardami come se mi amassi, è il magnifico titolo di una mostra davvero speciale. Trenta opere di Jess T. Dugan artista americana transgender, in mostra alle Gallerie d'Italia di Milano in piazza della Scala dal 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia. - N on è un caso che Look at me like you love me – Guardami come se mi amassi, la mostra di Jess T. Dugan inauguri il 17 maggio, infatti è l a giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia.

La Sapienza è la prima università generalista in Italia, scala posizioni anche Tor Vergata - La Sapienza prima in Italia tra le università generaliste e Tor Vergata che dalla 14esima passa all’ottava posizione tra gli atenei del nostro Paese nel giro di due anni.

Il grattacielo più alto d'Italia, l'ospedale in Uganda e il teatro alla Scala: dietro imprese storiche anche un'azienda brianzola con 100 anni di vita - È una storia che scorre, letteralmente, da cento anni, quella della Ksb, l’azienda di Concorezzo specializzata nel trasporto di fluidi.

Non solo #Sinner… #Wimbledon ha giovato al tennis italiano con Flavio #Cobolli che entra per la prima volta in top 20 e sale al 19º posto del ranking. #Sonego invece ritorna tra i migliori 40. Nuovo best ranking per #Bellucci che scala fino alla posizione 63. Vai su X

L'Italia scala una posizione nel ranking Fifa: scavalcata la Colombia - Ranking Fifa, l'Italia scala una posizione L'Italia, che nel proprio girone della Lega A di Nations League ha fin qui battuto la Francia a Parigi, sconfitto due volte Israele e pareggiato in casa ... Lo riporta corrieredellosport.it

Rugby, il sogno del 7° posto nel ranking: Italia, tour nel Pacifico ... - Se l’Italia dovesse portare a casa i 3 test match previsti contro Samoa (5 luglio), Tonga (12 luglio) e Giappone (21 luglio) potrebbe conquistare un incredibile settimo posto nel ranking: mai ... Riporta gazzetta.it