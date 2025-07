L’Italia può vincere il medagliere di scherma? Decisiva l’ultima giornata che non sarà oggi | sfida a USA e Francia

I Mondiali di scherma vivono quest’oggi una giornata di sostanziale riposo, visto che in programma ci sono solo i primissimi assalti delle gare a squadre di sciabola femminile e spada maschile. Domani ci sarĂ la chiusura con l’assegnazione delle ultime medaglie e si capirĂ chi riuscirĂ a trionfare nel medagliere della rassegna iridata. In questo momento ci sono solo due nazioni che sono riuscite a conquistare due ori e sono Stati Uniti (entrambe nel fioretto femminile) ed Italia (fioretto e sciabola maschile a squadre), ma con gli americani che sono in questo momento davanti grazie al maggior numero di argenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

