Lista Zaia La Russa a gamba tesa | Ci si candida nel partito a cui si è iscritti

Dopo Antonio Tajani anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, stronca l'ipotesi di una lista-Zaia in Veneto a sostegno del futuro candidato del centrodestra. «Se uno è iscritto in un partito deve candidarsi in quel partito, a me non è mai capitato di fare la lista La Russa, ma io non sono. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

La Russa: Ipotesi lista Zaia? Se uno è iscritto in un partito deve candidarsi con quel partito; Zaia, decisione su lista civica spetterà al candidato presidente; Regionali in Veneto, La Russa: «Stimo Zaia, ma è plausibile che il prossimo candidato sia di Fratelli d'Italia» - Il video.

REGIONALI, LA RUSSA: "LISTA ZAIA"? A ME NON E' MAI VENUTO IN MENTE DI FARE "LISTA LA RUSSA" - "Dico che personalmente se uno è iscritto a un partito deve candidarsi con quel partito, a me non è mai venuto in mente di fare la lista La Russa". Lo riporta 9colonne.it

Veneto, tempi lunghi per l’erede di Zaia. La Russa: "FdI lo merita" - Roma – Se il Veneto debba o meno finire nelle mani di Fratelli d’Italia è la domanda che tiene in sospeso il centrodestra, mentre i nodi della successione a Luca Zaia si fanno sempre più intricati. Da informazione.it