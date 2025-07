Lista Zaia La Russa a gamba tesa | Ci si candida nel partito a cui si è iscritti

Dopo Antonio Tajani anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, stronca l'ipotesi di una lista-Zaia in Veneto a sostegno del futuro candidato del centrodestra. «Se uno è iscritto in un partito deve candidarsi in quel partito, a me non è mai capitato di fare la lista La Russa, ma io non sono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Lista Zaia, La Russa a gamba tesa: «Ci si candida nel partito a cui si è iscritti» - Dopo Antonio Tajani anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, stronca l'ipotesi di una lista-Zaia in Veneto a sostegno del futuro candidato del centrodestra.

