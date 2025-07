Lista Zaia il governatore insiste ma esclude corse solitarie alle prossime regionali

VENEZIA - Lista Zaia: Tajani dice no, Salvini glissa, Zaia insiste. In attesa di conoscere quando si andrĂ alle urne (Zaia spera ancora in un election day almeno con alcune delle sei. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lista Zaia, il governatore insiste ma esclude corse solitarie alle prossime regionali

Elezioni regionali, Zaia: «La mia lista al 45 per cento, il centrodestra la vuole?» - Luca Zaia indossa l?elmetto e impugna il piccone. Chissà se l?attrezzatura da cantiere, per la chiusura del passaggio a livello di Roncade sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste,.

Lista Zaia alle regionali in Veneto? Una mossa che scuote gli equilibri - Treviso, 5 luglio 2025 – Il centrodestra veneto si prepara a una campagna elettorale ancora tutta da scrivere, ma la prima mossa potrebbe arrivare da Luca Zaia.

Lista Zaia in Veneto, la Lega alza la guardia ma il governatore rassicura: “Aumenterà i consensi” - Un dibattito che si inserisce nella già delicata battaglia per il Terzo mandato. Una lotta proposta dalla Lega di Matteo Salvini che, senza Zaia, rischia di perdere il controllo su uno dei territori più remunerativi del Nord Italia L'articolo Lista Zaia in Veneto, la Lega alza la guardia ma il governatore rassicura: “Aumenterà i consensi” proviene da Il Difforme.

Regionali, ultimatum di Salvini a Zaia: “Niente lista, corri con la Lega”; “Tempo scaduto, Veneto alla Lega senza condizioni”. Parla Villanova (lista Zaia); Boccia insiste su Decaro, ma alla fine l’alternativa potrebbe essere lui.

Perché la "Lista Zaia" fa così paura (anche a Salvini)? Tajani stronca la Lega: “Non mi pare una buona idea” - Elezioni regionali Veneto 2025, Zaia verso la corsa solitaria: la sua lista mina l’unità del centrodestra e agita la maggioranza. Come scrive tag24.it

Zaia: «La lista con il mio nome alle prossime regionali? Non ne so nulla. Continuo a lavorare per i veneti» VIDEO - «Continuo a lavorare, ho preso un impegno con i veneti. Come scrive ilgazzettino.it