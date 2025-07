Lisa Angiolini con il cuore Brillante nelle batterie ma si ferma in semifinale

Qualificazione brillante dalle batterie alle semifinali, ma il passaggio in finale mondiale non va in porto per Lisa Angiolini nei 100 rana. La trentenne poggibonsese, nella competizione iridata di Singapore, è chiamata adesso a concentrarsi adesso sulla distanza dei 200 della stessa specialitĂ : appuntamento giovedì prossimo per la nuotatrice tesserata per la Virtus Buonconvento e in forza al Gruppo sportivo Carabinieri. Lo sport di Poggibonsi ha comunque una semifinalista mondiale nel nuoto. Un dato di cui la comunitĂ deve andare fiera. Merito delle prestazioni dell’azzurra, che ha giĂ all’attivo diversi allori continentali e un tris di medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2022, uniti alla prestigiosa partecipazione olimpica di Parigi 2024, esattamente dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lisa Angiolini con il cuore. Brillante nelle batterie ma si ferma in semifinale

