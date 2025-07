Liquidi nel bagaglio a mano nuove regole solo in 21 Paesi

La notizia riguardo al trasporto di liquidi nei bagagli a mano per chi viaggia in aereo sopra i 100 ml era stata accolta con grande gioia da molti viaggiatori, ma le nuove precisazioni dell’Enac hanno spento molti entusiasmi. Infatti, non tutti gli aeroporti aderiranno alle nuove regole, in quanto tutto ruota attorno agli scanner di nuova generazione: se gli aeroporti li avranno, allora si potranno portare liquidi; altrimenti si resterà alle regole precedenti. In quali aeroporti si potranno portare. I 700 nuovi scanner Hi-Scan 6040 CTiX si trovano in circa 21 Stati membri, tra cui anche l’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Liquidi nel bagaglio a mano, nuove regole solo in 21 Paesi

Cosa è vietato portare in aereo, le regole su liquidi e gli oggetti da mettere nel bagaglio a mano - Come specifica l'ENAC: no armi da fuoco né armi giocattolo e oggetti affilati. Sì con restrizioni ai liquidi.

Stop ai limiti sui liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambierà a partire da agosto, le nuove regole - Nuove regole per i liquidi nei bagagli a mano in aeroporto: l’Europa sta per dare il via libera al trasporto senza limitazioni.

Addio ai vecchi limiti sui liquidi nel trolley, via libera dell’Ue: da quando scattano le nuove regole e quali aeroporti in Italia sono già pronti - Già da oggi 25 luglio possono considerarsi archiviati i limiti sui liquidi nel bagaglio a mano per chi viaggia in aereo.

Nuove regole al Marconi su liquidi, pet e bagagli: cosa cambia; Occhio, si può viaggiare coi liquidi nel bagaglio a mano solo in alcuni stati dell'Ue; Aeroporto di Torino, restano le limitazioni ai liquidi nonostante le nuove regole: “Più di 100 ml solo con il fast track”.

Liquidi e bagagli a mano. Nuove regole già in vigore. Scanner attivi al Marconi - Bologna è tra i primi cinque aeroporti ad averli: meno ‘intoppi’ ai controlli. Lo riporta msn.com

Liquidi nel bagaglio a mano, le nuove regole 2025 in 5 aeroporti - Liquidi nel bagaglio a mano, le nuove regole sul trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano si applicano solo in 5 scali italiani ... Segnala missionline.it