L’Inter pronta al rilancio per Lookman | è la settimana decisiva

Giuseppe Marotta accelera la trattativa per portare Ademola Lookman all’Inter. Dopo il primo avvicinamento, ora il club nerazzurro prepara un rilancio importante che potrebbe sbloccare l’affare con l’ Atalanta. Offerta cash + bonus: così l’Inter prova ad arrivare a 50 milioni. Secondo le ultime notizie rilasciate dalla Gazzetta dello Sport, l’ Inter presenterà nei prossimi giorni una proposta rinnovata per superare i 45 milioni richiesti dall’ Atalanta. L’offerta dovrebbe aggirarsi su 43 milioni di euro di parte fissa, con ulteriori 2–3 milioni in bonus legati a performance e obiettivi raggiungibili da Lookman con la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: inter - rilancio - lookman - pronta

Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro? - L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione incandescente: intanto, dalla Spagna, una notizia che riguarda Buchanan, esterno nerazzurro in prestito al Villarreal.

Moratti: "Mourinho allenatore perfetto, con Inzaghi sarei andato d'accordo. Ronaldo rilanciò l'Inter nel mondo" - L`Inter festeggia gli 80 anni dell`ex presidente e patron, Massimo Moratti, con un`intervista esclusiva sul sito ufficiale del club.

Inter, rilancio per Zalewski e Luis Henrique - Inter, Chivu rivoluziona contro l’Urawa: 3-4-2-1 con Zalewski e Luis Henrique L’Inter di Christian Chivu si prepara alla sfida cruciale contro l’Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club 2025, adottando un inedito 3-4-2-1 per sopperire alle assenze.

#Lookman, #Inter pronta al rilancio: distanza minima con l'#Atalanta. Le cifre - TMW Vai su X

? Inter pronta anche a questo per arrivare a Lookman Vai su Facebook

Sky – Inter vuole chiudere per Lookman! Rilancio pronto, la nuova offerta sarà da…; Lookman, Inter pronta al rilancio: distanza minima con l’Atalanta. Le cifre – TMW; Calciomercato Inter, pronto il nuovo assalto a Lookman: aumenta l'offerta.

Inter-Lookman, Atalanta pronta al nuovo strappo - Lookman: l'Atalanta è preparata ad un nuovo possibile strappo con l'attaccante ... Scrive passioneinter.com

Lookman, settimana cruciale! Inter pronta al rilancio - Dopo lo stallo del weekend, i contatti tra Atalanta e Inter riprenderanno. Segnala inter-news.it