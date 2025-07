L’intelligenza artificiale riscrive l’arte della guerra

E’successo tutto in fretta. Un tempo Berlino era il simbolo della prudenza militare europea. Oggi è il cuore algoritmico di una rivoluzione tecnologica che sta riscrivendo l’arte della guerra. Droni che decidono quando colpire. Insetti robotizzati che mappano gli ambienti nemici. Algoritmi che trasformano le informazioni raccolte sul campo in istruzioni operative in tempo reale. Non è fantascienza. E’ il presente. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, il settore della difesa europea ha cambiato pelle. Non più solo blindati e soldati, ma software predittivi, intelligenze artificiali addestrate su miliardi di dati, visori aumentati, sciami digitali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’intelligenza artificiale riscrive l’arte della guerra

