Lingua blu negli allevamenti un caso anche a Parma

Da luglio sono stati individuati due allevamenti positivi al sierotipo 4, tutti in bovini, in provincia di Ferrara, e cinque allevamenti positivi al sierotipo 8, tutti in pecore, di cui uno in provincia di Rimini e quattro in quella di Forlì-Cesena, mentre dieci allevamenti sono attualmente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Sta tornando la Lingua Blu negli allevamenti italiani. Si tratta di una malattia virale trasmessa da insetti vettori, che colpisce in particolare ovini e bovini. Per proteggere i tuoi animali, è fondamentale agire subito con misure di prevenzione efficaci.

Blue tongue o Lingua blu, peggiora la situazione negli allevamenti dell'Abruzzo. Allarme Cia

Lingua blu, nuovo focolaio nel Riminese: il virus non è pericoloso per l'uomo - La Regione rassicura: "Infezione sotto controllo e nessun rischio per la salute pubblica"

Lingua blu, allevamenti di pecore positivi nel Riminese e a Forlì-Cesena - In commissione Sanità punto della situaizone oggi sulla diffusione della "blue tongue" (lingua blu) in Emilia-