Lingua blu 44 mila ovini da vaccinare in Emilia Romagna Casi di allevamenti positivi anche in provincia

Sono 44.000 gli ovini da vaccinare in Emilia-Romagna contro la "blue tongue", la febbre catarrale che colpisce i ruminanti e che si trasmette attraverso i moscerini di genere "culicoides". Anche se a inizio anno c'era scarsità di vaccini, nelle ultime settimane c'è stato un boom di richieste ed è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: ovini - vaccinare - emilia - romagna

Blue tongue, 44mila ovini da vaccinare in Emilia Romagna. Quattro allevamenti positivi in provincia - Sono 44.000 gli ovini da vaccinare in Emilia-Romagna contro la "blue tongue", la febbre catarrale che colpisce i ruminanti e che si trasmette attraverso i moscerini di genere "culicoides".

Blue tongue, 44mila ovini da vaccinare in Emilia Romagna. Quattro allevamenti positivi in provincia; Lingua blu negli allevamenti, tra Ferrara e la Romagna diversi casi; Scoppia l’epidemia negli ovini. La Blue tongue colpisce i greggi: Abbiamo perso oltre cento pecore.